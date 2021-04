Invité Afrique soir

Présidentielle au Tchad: Théophile Madjitoloum Yombombe, candidat de l'UTPC

Des membres d'un bureau de vote examinent les listes dans une rue de Ndjamena, le 10 avril 2016. (Image d'illustration) AFP/ISSOUF SANOGO

Le 11 avril, les Tchadiens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Le sortant, Idriss Déby Itno, se représente pour un sixième mandat. Au total, dix candidats ont été enregistrés par les autorités, même si certains avaient annoncé qu'ils ne briguaient plus le suffrage des électeurs. RFI donne la parole à chacun dans les jours qui viennent pour qu'ils parlent de leur diagnostic du pays, de leurs propositions et du choix de participer ou non à cette élection. Aujourd'hui, notre invité est Théophile Madjitoloum Yombombe, candidat de l'UTPC (Union de Travailleurs Progressistes pour la Cohésion).