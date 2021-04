Bombardement de Bouaké : la cour se penche sur les déclarations des deux accusés ivoiriens

Un soldat français devant des ruines à Bouaké, le 10 Novembre 2004. © AFP - Philippe Desmazes

Texte par : RFI

Au 8e jour du procès du bombardement de Bouaké, la cour s’est penchée jeudi sur l’identification et les déclarations des 3 accusés, le Biélorusse Yury Sushkin et les Ivoiriens Patrice Ouei et Ange Gnanduillet Attualy, soupçonnés d’avoir piloté et co-piloté les Sukhois lors de l’attaque. Faute d’accusés dans le box, le président a lu les déclarations des officiers ivoiriens entendus en novembre 2005 par un juge d’instruction militaire ivoirien, sur commission rogatoire internationale signée de son homologue français.