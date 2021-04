Bombardement de Bouaké: le général Poncet, chef de la force Licorne, à la barre

Le général Henri Poncet en 2012. AFP - FRANCOIS GUILLOT

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Qui a ordonné aux pilotes de tirer sur le camp français ? Cette question qui hante les victimes du bombardement de Bouaké et leurs proches depuis plus de 16 ans a été posée vendredi 9 avril aux plus hautes autorités militaires françaises de l’époque : le général Bentegeat, chef d’état major des armées et le général Poncet, commandant de la force Licorne en Côte d’Ivoire.