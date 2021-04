Centrafrique: quatre députés visés par une demande de levée d'immunité parlementaire

L’Assemblée nationale centrafricaine, Bangui. RFI/David Thomson

RFI

Les députés visés par cette demande de levée d’immunité parlementaire sont Abdul Karim Meckassaoua, d’Anicet Georges Dologuélé et de Martin Ziguélé, tous trois candidats à la présidentielle de décembre, et de l’élu d’opposition Simplice Aurélien Zingas. Et ce, en lien avec la procédure judiciaire engagée contre l’ex-président Bozizé selon un courrier du ministère de la Justice.