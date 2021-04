En RDC, l’épiscopat émet des critiques envers les forces de sécurité

Un membre des FARDC monte la garde à l'extérieur d'Oïcha, dans le territoire de Beni. (image d'illustration) JOHN WESSELS / AFP

Dans un message dévoilé, ce jeudi, dans la capitale Kinshasa, les évêques catholiques congolais réunis au sein de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) ont affirmé que plus de 6 000 personnes ont été tuées dans la région de Beni depuis 2013 et plus de 2 000 dans la province voisine de l'Ituri en 2020 dans les violences qui sévissent dans cette partie du Congo-Kinshasa. Pour les prélats, la configuration actuelle de l’armée pose problème. Et la solution à la crise passe par des opérations militaires sous une coordination internationale.