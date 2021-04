Présidentielle au Bénin : derniers meetings de campagne sur fond de tensions

Un enfant et un soldat discutent en marge du dernier meeting de campagne du président sortant Patrice Talon avant l'élection présidentielle béninoise, le 9 avril 2021.

Dernier jour de campagne avant la présidentielle dimanche 11 avril. Elle oppose le président sortant Patrice Talon à deux candidats, mais aucune des grandes figures de l’opposition n’a pu se présenter. Depuis le début de la semaine, la campagne se déroule sur fond de tensions. Des manifestations éparses ont eu lieu pour contester le chef de l’État. Des violences ont aussi eu lieu dans le centre du pays. À Cotonou et en régions, les trois duos de candidats ont tenu leurs derniers meetings de campagne.

Le président sortant, Patrice Talon, s’est longuement exprimé en langue fon, devant un public acquis sur un terrain de Godomey. Jean Baptiste Adjovi, du parti UP qui le soutient, est persuadé qu’il gagnera dès dimanche.

Un autre militant affirme que les Béninois sortiront voter et que tout se passera bien malgré les tensions et violences qui ont lieu depuis le début de la semaine, dans certaines villes du pays.

Une situation évoquée par Corentin Kohoué, candidat exclu du parti les Démocrates, sur un terrain de Gbegamey. Il en appelle au président pour régler les choses de façon pacifique et affirme que si les violences ne cessent pas, il sera obligé de se retirer du processus électoral. Un militant présent, âgé de 55 ans, explique qu’il n’a jamais vu une telle campagne au Bénin.

Le 3e duo, du parti FCBE : Alassane Soumanou et son colistier Paul Hounkpè ont terminé leur campagne dans leurs fiefs respectifs, à Djougou et dans le Mono.

Dans le centre du pays, sur la route qui relie Savè à Parakou, la situation restait tendue vendredi. De nouveaux accrochages ont été signalés sur cet axe routier, où des barrages ont été érigés en plusieurs points et que les militaires tentent de débloquer. Des témoins disaient entendre des tirs notamment à Papané, localité proche de Tchaourou, la ville natale de l’ancien président Thomas Boni Yayi.

Il est encore difficile d’avoir un bilan. Celui des violences qui ont eu lieu jeudi à Savè s’est alourdi : au moins 2 morts et 4 blessés civils, ainsi que des blessés parmi les militaires. Ces derniers ont tiré à balles réelles, lors de leur intervention pour débloquer la route. Du côté du pouvoir, on explique que les manifestants sont également armés, et que les militaires ne font que riposter.

C’est la première fois qu’ils (les opposants) sont nettement exclus du jeu électoral par rapport à l’élection présidentielle à travers la loi et les institutions. (…) C’est la démocratie au bout du fusil. Le pouvoir que nous avons tient à restaurer son autorité par tous les moyens, sauf le dialogue. Ralmeg Gandaho, président de l'ONG Changement Social Bénin Christina Okello

