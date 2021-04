Côte d'Ivoire: le PDCI fête ses 75 ans et entame une réflexion pour se moderniser

Henri Konan Bédié, président du parti PDCI-RDA, en 2020 (Image d'illustration). REUTERS/Luc Gnago

Le plus vieux parti de Côte d’Ivoire fête ses 75 ans d’existence. Lors de la cérémonie de lancement des événements commémoratifs au siège du parti, le secrétaire exécutif Maurice Guikahué, et le président Henri Konan Bédié, ont insisté sur la nécessité de « remettre en cause » le fonctionnement des instances dirigeantes.