Ebola: la résistance du village de Kpaghalaye contre les interventions de la «riposte»

Dans le village de Kpaghalaye, l'équipe de la «Riposte» a été empêché d'entrer (image d'illustration). CELLOU BINANI AFP/File

Ebola a fait sa réapparition en Guinée depuis le début de 2021. 23 cas ont été signalés, dont cinq décès, dans la région de Nzérékoré, dans le sud du pays. Dans cette Guinée forestière proche des frontières du Liberia et de la Côte d'Ivoire, le village de Kpaghalaye résiste aux interventions de la « riposte », l'équipe chargée de lutter contre l'épidémie. Ils ne peuvent plus y rentrer depuis le début du mois. Les femmes les plus âgées s'y opposent.