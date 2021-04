Tchad: la participation, enjeu principal de la présidentielle face aux appels au boycott

Opération de vote dans les rues de Ndjamena, lors du scrutin d'avril 2016. © AFP/Issouf Sanogo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les bureaux ouvrent à 6 h au Tchad. Sept candidats sont en lice dont le président Idriss Déby – au pouvoir depuis plus de 30 ans – et qui brigue un 6e mandat. Une partie de l’opposition s’est retirée de la course et a appelé au boycott pour dénoncer les violences contre l’opposition. Un des enjeux de cette journée va donc être la participation.