Togo: du poisson impropre à la consommation trouvé dans les marchés

Une vendeuse de poissons au marché d'Adidogomé Assiyeye à Lomé, capitale du Togo. (Illustration). AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs poissons ont été retrouvés morts sur les côtes ghanéennes, ces derniers jours, dont on ignore la cause. Au Togo voisin, ces poissons se retrouvent sur le marché dans certaines villes proches de la frontière. Les premiers récupérés sont pour l’instant saisis et détruits.