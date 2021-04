Éthiopie: les tensions entre Amhara et Oromo ont fait 300 morts durant le mois de mars

Des membres d'une milice Amhara combattant aux côtés des forces fédérales s'entraînent dans un village au nord de Bahir Dar, le 10 novembre 2020. EDUARDO SOTERAS / AFP

RFI

À deux mois des élections législatives et municipales en Éthiopie, les tensions ne faiblissent pas. Au mois de mars, des affrontements entre Amhara et Oromo, les deux principaux groupes ethniques du pays, ont fait plus de 300 morts, selon les chiffres d’un responsable fédéral.