L'insécurité alimentaire au Sahel devrait augmenter durant l'été

L'insécurité alimentaire au Sahel déjà importante à cause des conflits devrait augmenter durant l'été 2021, selon les analystes du Réseau de prévention des crises alimentaires (RCPA).

L'insécurité alimentaire atteint un nouveau pic, a relevé le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) du Sahel. C’est un constat une nouvelle fois inquiétant pour la région.

Lors d’une réunion virtuelle qui s'est terminée vendredi 9 avril, le RPCA fait le point sur la situation de sécurité alimentaire dans la région du Sahel et se penche sur les prévisions pour la période « soudure » de l’été.

19,6 millions de personnes actuellement au Sahel et en Afrique de l’Ouest ne mangent pas à leur faim, selon les experts de la région, qui prévoient une aggravation de cette crise alimentaire entre deux récoltes dans les prochains mois.

Les analystes du Réseau de prévention des crises alimentaires s’attendent à ce que 27 millions de personnes se retrouvent en besoin d'assistance immédiate, soit plus de 9 % de la population des 14 pays concernés et la pandémie de Covid-19 a aggravé la situation.

Insécurité et instabilité

Ces crises récurrentes résultent de plusieurs facteurs, avec l’insécurité, l’instabilité et les conflits, comme première cause. Mais il y a d’autres défis dans la région, comme les problèmes fonciers, les conflits entre éleveurs et agriculteurs provoqués par la transhumance ou encore le changement climatique.

Devant la dégradation de la sécurité alimentaire au fil des années, certains responsables appellent à voir plus loin que la réponse immédiate apportée aux populations sous forme d'aide humanitaire, qui devrait être « une solution de dernier recours ».

