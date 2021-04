RDC : fortes tensions à Goma dans le Nord-Kivu

En République démocratique du Congo, une vue de Goma sur la rive ouest du lac Kivu. © MONUSCO/Tony Tumba

Au moins 7 personnes ont été tuées et 22 blessées, à Goma et ses environs, dans les violences en marge des manifestations contre l’insécurité dans la province du Nord-Kivu. Ces violences ont connu un pic dimanche et se sont poursuivies ce lundi 12 avril dans la périphérie de Goma.