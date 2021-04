Darfour: le HCR alerte des conséquences des derniers combats sur la population

Au Darfour, les violences sont régulières entre tribus arabes et non arabes en conflit pour la terre et les ressources naturelles de la région. © Abdulmonam Eassa/RFI

Au Soudan, en moins de 10 jours et selon un rapport de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, des affrontements intercommunautaires ont fait 144 victimes et plus de 200 blessés à El-Geneina dans la région du Darfour. Ces affrontements ont également provoqué la fuite de près de 2 000 réfugiés au Tchad voisin.