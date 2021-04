Procès Bouaké: le flou demeure après le témoignage de Michèle Alliot-Marie

La ministre française Michèle Alliot-Marie (à la Défense de 2002 à 2007), ici lors d'une conférence de presse à Gaza, le 21 janvier 2011. ASSOCIATED PRESS - Hatem Moussa

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, et celui de l’Intérieur, Dominique de Villepin, Michèle Alliot-Marie était à la barre mardi 13 avril dans l'après-midi. Avec toujours la même question au cœur des auditions : pourquoi la France a-t-elle laissé filer les pilotes présumés, mis à sa disposition par le Togo, qui avait pourtant alerté via les canaux de trois ministères ? Le témoignage de l’ancienne ministre de la Défense était particulièrement attendu, mais n’a pas vraiment permis d’y voir plus clair.