Bénin: la Cour constitutionnelle confirme les résultats provisoires de la présidentielle

La Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi après-midi 15 avril les résultats provisoires de la présidentielle de dimanche dernier. Comme la Commission électorale mardi soir, elle confirme la victoire dès le premier tour du président sortant Patrice Talon.

Selon ces résultats, Patrice Talon et sa co-listière Mariam Chabi Talata arrivent largement en tête du scrutin, devant le candidat du parti FCBE Alassane Soumanou Djimba et le candidat suspendu du parti les Démocrates Corentin Kohoué. Et le taux de participation s’établit à un peu plus de 50%.

Patrice Talon a fait une déclaration ce jeudi soir, dans laquelle il a remercié les électeurs, quelle que soit leur opinion, au terme d’une campagne marquée par des tensions et des violences.

Maintenant les élections sont terminées, c’est ensemble que nous allons construire notre pays dans la concorde, l’unité nationale, dans la paix, la sécurité. C’est pour cela que je voudrais, en ce jour si mémorable où une nouvelle dynamique va s’installer, dire que ce qu’il s’est passé est fort regrettable et que nous n’avons pas le droit de le banaliser… Patrice Talon Magali Lagrange

La Cour constitutionnelle examinera les éventuels recours qui peuvent être déposés pendant 5 jours, avant de prononcer les résultats définitifs du scrutin.

