Cameroun: HRW dénonce la recrudescence des mesures policières contre les personnes LGBT

Cela me rappelle les premiers jours de ce combat, il y a vingt ans, où pratiquement tous les jours c’était la chasse à l’homosexuel dans le Cameroun. Et en ce moment, je ne sais pas si c’est à cause de la pandémie, je ne sais pas si c’est à cause de tous les problèmes que le Cameroun connaît aujourd’hui, mais cela devient quelque chose de dramatique.