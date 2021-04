Témoignages

Experts de l'ONU assassinés en RDC : les familles des accompagnateurs congolais disparus témoignent

Anaclet Muyaya et André Nzala, parents des motards congolais qui accompagnaient les experts de l’ONU, attendent toujours l’ouverture d’un procès sur leur disparition. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés. © Sonia Rolley/RFI

Le procès des assassins des experts de l’ONU se poursuit depuis près de 4 ans à Kananga au Kasaï Central. C’est dans cette province que Michael Sharp et Zaida Catalan avaient été tués le 12 mars 2017 non loin du village de Bunkonde. Jeudi, notre consoeur Sonia Rolley a témoigné devant la Cour sur différents détails relatifs aux différentes enquêtes menées par RFI sur le sujet. Mais depuis mars 2017, trois Congolais sont portés disparus, Betu Tshintela, un ancien agent de renseignement présenté comme le traducteur des experts, et deux motos-taxis, Isaac Kabuyi et Pascal Nzala. RFI a rencontré les familles des deux accompagnateurs.