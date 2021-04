Incendie dans une école au Niger: après l'émotion, les questions et l'indignation

Audio 01:07

Incendie dans une école de Niamey au Niger le 13 avril: après le choc de la mort des 20 enfants, l'heure est aux questions et à l'enquête du côté des enseignants et des parents d'élèves. AP - Boureima Issoufou

Texte par : RFI Suivre 4 mn

C'est l'émotion au Niger après l'incendie de l'école du quartier Pays-Bas de Niamey, le 13 avri. Une école et un jardin d'enfants situés au beau milieu d'une ruelle commerçante où circulent de nombreux poids lourds. Après l'inhumation des 20 enfants tués dans l'accident, l'heure est à la colère et aux questionnements. Les parents d'élèves et les organisations d'enseignants veulent que la lumière soit faite sur les causes de l'incendie.