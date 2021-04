Ouganda: Dominic Ongwen s’exprime pour le première fois lors de son procès à la CPI

Dominic Ongwen, l'un des principaux chefs de la rébébellion ougandaise de la LRA, devant la Cour pénale intenationale (CPI), en décembre 2016. ICC media outlet

Dominic Ongwen sort de son silence. Celui qui fut l’un des principaux chefs de la LRA est toujours en procès à La Haye devant la CPI, qui l’a reconnu coupable début février de 61 chefs d’accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Alors que les audiences en vue de la détermination de sa peine se déroulent depuis mercredi, cet ancien homme de confiance de Joseph Kony a raconté son histoire et fait part de ses troubles et de ses remords.