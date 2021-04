RDC: un responsable onusien reconnaît le manquement de la Monusco dans l’Est

J’ai entendu le cri de désespoir de la population, qui est vraiment sans défense, aujourd’hui. Je suis le premier à reconnaître, évidemment, le manquement de la Monusco et c’est sur cela que nous allons travailler. Le mandat est très clair. Le mandat qui nous a été assigné, le mandat d’assister les forces de défense et de sécurité -la Monusco- pour protéger la population qui souffre, éradiquer les forces négatives, et également, appuyer l’autorité de l’État à restaurer ses institutions, ici au Congo.