Covid-19: les écoles de Madagascar referment leurs portes

(illustration) Une salle de classe à Antananarivo, Madagascar, avril 2020 AP - Alexander Joe

Texte par : RFI

À Madagascar, les écoles de toute l'île ferment leurs portes. Une décision prise en conseil des ministres mercredi soir pour éviter la propagation du coronavirus. Depuis quelques semaines, le pays fait face à une deuxième vague de contaminations au Covid-19, plus virulente et plus meurtrière que la première. Une décision qui soulage parents et professeurs des zones les plus touchées par le Covid-19, mais les risques de décrochage scolaire inquiètent aussi.