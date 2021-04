Déforestation au Cameroun : Greenpeace interpelle la Deutsche Bank à propos d'Halcyon Agri

Une forêt tropicale au Cameroun (image d'illlustration). Photo by DeAgostini/Getty Images

Les sections Afrique et allemande de l’ONG Greenpeace interpellent d’urgence la Deutsche Bank et lui demande de renoncer immédiatement à accorder un prêt à Halcyon Agri, le géant mondial du caoutchouc basé à Singapour. Une affaire qui concerne des investissements dans des plantations d’hévéa en Malaisie et au Cameroun.