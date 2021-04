Génocide des Tutsis au Rwanda: un prêtre franco-rwandais arrêté en France

(illustration) Marcel Hitayezu, prêtre franco-rwandais, a été incarcéré en France, rattrapé par des accusations sur son rôle dans le génocide des Tutsis, en 1994. Simon Wohlfahrt AFP/File

Marcel Hitayezu, qui était installé depuis vingt ans en France, officiait dans une paroisse du sud de l'hexagone et avait même obtenu la nationalité française. Ce prêtre rwandais est incarcéré et mis en examen, depuis mercredi 14 avril, rattrapé par des accusations sur son rôle dans le génocide des Tutsis, en 1994. Marcel Hitayesu était dans le viseur de la justice et des associations de victimes du génocides, depuis plusieurs années.