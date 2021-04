Libye: la mission de surveillance du cessez-le-feu de l'Onu se met peu à peu en place

(image d'archive de 2011) Une vue générale d'une installation pétrochimique dans la ville riche en pétrole de Ras Lanouf à environ 150 kilomètres à l'est de Syrte, porte d'entrée du croissant pétrolier.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé, hier vendredi, à l'unanimité, deux résolutions concernant la Libye. La première endosse les progrès libyens en faveur de la paix et de la sécurité en Libye depuis le cessez-le-feu d'octobre. La seconde porte sur le renouvellement, jusqu'à la mi-2022, du mandat des experts de l'ONU chargés de contrôler l'embargo sur les armes et le régime de sanctions visant l'exportation illicite de pétrole libyen.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres avait donné la ligne directrice, début avril, dans un courrier adressé au Conseil. Celui-ci a suivi ses recommandations pour ce mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, dont les diplomates parlent depuis plusieurs mois, mais qui tarde à se mettre en place.

Tout d’abord, sa composition. On parle maintenant de 60 agents déployés par phases, qui feront partie intégrante de la mission de l’ONU en Libye, la MANUL.

Sur le terrain, ces agents seront déployés à terme à Syrte, une ville stratégique, puisque c’est l’entrée vers les champs pétrolifères les plus importants, ainsi que vers les terminaux d’export. Pour cela, l’ONU doit préparer en amont les conditions logistiques et de sécurité pour son personnel. D’ici là, l’organisation prévoit d’accroître sa présence à Tripoli, « dès que les conditions le permettront ».

Cette officialisation de la surveillance du cessez-le-feu par l’ONU intervient alors que le chef du gouvernement libyen par interim a rencontré jeudi le premier ministre russe à Moscou, et s’est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. La Russie a été désignée comme l’un de ces états soutenant le général Haftar et ayant envoyé armes et mercenaires en Libye.

En décembre, la Russie s'est déclarée prête à fournir une assistance maximale à la Libye pour une réconciliation nationale à l'occasion de la visite de Mohamed Syala, chef de la diplomatie du Gouvernement d'union national (GNA) ; il était ce 30 décembre à Moscou pour des entretiens avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

► À lire aussi : en Libye, le jeu sans fin des puissances étrangères

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne