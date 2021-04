RDC : la situation de 21 000 déplacés dans la région du Grand Kasaï inquiète le HCR

Une jeune maman et son bébé, dans un champ cultivé par des personnes déplacées à Tshikapa, dans le Kasaï (image d'illustration).

Le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés et les déplacés dresse un bilan alarmant sur la situation dans la région du Grand Kasaï, où il y a plus de 21 000 personnes déplacées en raisons de conflits.

Cette situation fait suite à des affrontements entre ethnies Luba et Kuva, au sujet de litiges fonciers. Les combats ont fait au moins treize morts, et près de 200 maisons ont été incendiées depuis un peu plus de deux semaines, selon le HCR, ce qui a donc contraint des dizaines de milliers de personnes à prendre la fuite, dans l’urgence. Leur situation inquiète particulièrement le HCR.

« Nos équipes d’urgence sont sur place avec d’autres humanitaires pour évaluer la situation et commencer à acheminer du matériel de secours, parce que ces personnes ont dû fuir sans pouvoir emporter leurs biens, explique Fabien Faivre, l’un des porte-parole du HCR à Kinshasa. Elles ont besoin d’abris, de nourriture ainsi qu’accès aux services médicaux. »

La plupart de ces personnes sont accueillies au sein des communautés locales mais ces dernières ont « déjà des ressources assez limitées », détaille le porte-parole du HCR. « D’autres ont trouvé refuge dans des écoles ou dorment en plein air, donc ce sont des situations assez préoccupantes, notamment au niveau de la protection. Il s’agit de beaucoup de femmes et d’enfants. »

« Les équipes sur place ont pu atteindre ces zones affectées mais le HCR appelle à redoubler d’attention pour rétablir la paix et désamorcer ces tensions au Kasaï, poursuit Fabien Faivre. Je rappelle qu’il y a eu également des tensions en août dernier, en raison de litiges fonciers, qui avaient poussé déjà plus de 40 000 personnes à fuir de ches eux. Donc c’est une situation qui reste alarmante. »

