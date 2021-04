RDC: les ambassades congolaises face à des problèmes de financement

Le pays compte actuellement une soixantaine de représentations diplomatiques à travers le monde. (image d'illustration) AP - Riccardo De Luca

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les ambassades congolaises dans le monde connaissent de sérieux problèmes de fonctionnement. Certaines accusent des arriérés allant jusqu’à 12 mois avec des loyers impayés et un risque de déguerpissement pour certaines, ou encore des salaires qui ne sont plus libérés. La situation est telle que la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a alerté dans les médias sollicitant une plus grande implication du gouvernement congolais pour décanter la situation.