Somalie : l'opposition hausse le ton après l'extension du mandat du président

Après l’échec des négociations sur la tenue des élections et la prolongation de deux ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, l’opposition hausse le ton.

La coalition des candidats à la présidence a appelé ses partisans à rejeter ce qu’elle qualifie de « menace pour la paix et la stabilité » et à défier le président Farmajo. Les 14 candidats à la présidence ont tous suspendu leurs campagnes électorales en représailles à l'extension du mandat du chef de l'État, qui a suscité un tollé international cette semaine.

Abdirahman Abdishakur, chef du parti d’opposition Wadajir, promet de maintenir la pression sur Farmajo. « Nous allons lutter contre la mise en oeuvre de cette extension illégale du mandat du président, c’est pour ça que tous les candidats à la présidence, moi-même compris, avons suspendu nos campagnes ».

L’opposant appelle ses partisans « à faire barrage contre le président » et prévient : « Nous allons employer tous les moyens de désobéissance civile pour contourner cette décision. » Il demande également au monde des affaires de se mobiliser en « cessant de payer leurs impôts » et appelle à « des manifestations et des grèves générales ». « C’est la faute au président, car c’est lui qui joue au chef de guerre », estime Abdirahman Abdishakur.

« Farmajo ne veut pas qu’il y ait des élections. Dès le départ il avait prévu de prolonger son mandat. En réaction, plusieurs officiers de haut rang de l’armée somalienne ont déserté leurs rangs. Certains d'entre eux ont menacé de s'emparer du port maritime et de l'aéroport, plusieurs ministres ont démissionné. »

L’opposant est résolu : « Le régime est dans une mauvaise passe et nous allons lui mettre la pression jusqu'à ce que Farmajo accepte les conditions d’une élection. »

