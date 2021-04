Côte d'Ivoire : qu'en est-il des tractations pour organiser le retour de Charles Blé Goudé?

Charles Blé Goudé devant la CPI, le 6 février 2020. © Jerry Lampen/AFP - JERRY LAMPEN

On ignore toujours la date de retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Après leur acquittement définitif à la CPI, les deux hommes souhaitent désormais rentrer dans leur pays. Pour ľex-chef ďEtat, les conditions du retour se précisent. Il bénéficiera des avantages liés à son statut ďancien président, et des tractations sont en cours entre son camp et les autorités ivoiriennes. Mais qu'en est-il de son ex-ministre Charles Blé Goudé ?