Guinée: au moins deux morts à Kouroussa dans les heurts entre orpailleurs et forces de l'ordre

Localisation de Kouroussa, à 500 kilomètres de Conakry. © RFI

Texte par : RFI

Au moins deux personnes, deux jeunes hommes de 20 et 23 ans, ont été tuées et des biens publics et privés détruits à Kouroussa, à 500 km de la capitale Conakry, dans l'est de la Guinée, lors de heurts entre des orpailleurs et les forces de l'ordre, samedi 17 avril. Ces heurts ont éclaté lors de protestations d'orpailleurs guinéens accusant les autorités guinéennes de les avoir dépossédés d'une mine artisanale au profit d'exploitants burkinabè.