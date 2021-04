Mali: réfléchir à mieux utiliser les transferts d'argent en baisse de la diaspora

Boutique de transfert d'argent à Bamako, au Mali. © Kaourou Magassa/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans un rapport publié l’an dernier, la Banque mondiale prévoyait une baisse de 23 % des montants des transferts d'argent du fait de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’emploi et les salaires des travailleurs migrants. Au Mali, l’argent de la diaspora représente, officiellement et selon les derniers chiffres disponibles, plus de 5 % du PIB du pays.