RDC: à l'Assemblée, l'Union sacrée connaît ses premières turbulences

l'Union sacrée de la nation, la nouvelle plateforme majoritaire à l'assemblée nationale, connait ses premières turbulences.

Une centaine de députés issus pour la plupart de la famille politique de Joseph Kabila critiquent le nouveau gouvernement qu’ils jugent non représentatif. Ils auraient souhaité être mieux récompensés après avoir participé à la destitution de l’ancien bureau de l’Assemblée nationale et à la déchéance du précédent Premier ministre. Ils appellent leur mouvement Collectif des révolutionnaires de l’Union sacrée et espèrent réparation le plus tôt possible.