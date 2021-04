Tchad : l'armée annonce une centaine de prisonniers après un affrontement avec le Fact

Un premier affrontement au sol a eu lieu samedi 17 avril entre les forces loyalistes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact). Les combats se sont déroulés au nord de Mao, dans la province du Kanem à plus de 300 km de la capitale Ndjamena. Le mouvement rebelle armé arrivé de sa base arrière de Libye est entré en territoire tchadien le 11 avril avec pour objectif de chasser Idriss Déby du pouvoir.