Affrontements au Tchad: les habitants de Ndjamena gagnés par l’inquiétude

Des militaires tchadiens à l'arrière d'un Land Cruiser à Koundoul, 25 km de Ndjamena, en janvier 2020. AFP - -

L’armée affirme avoir tué plus de 300 rebelles dans des combats, samedi, contre une colonne du Fact, le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad. Ndjamena annonce également cinq morts dans ses rangs. Du côté du Fact, on reconnaît ce lundi matin qu’une des colonnes de la rébellion, colonne composée d’une trentaine de véhicules, est portée disparue depuis les combats de samedi. Pendant ce temps, à Ndjamena, la plus grande inquiétude s’est installée dans la population.