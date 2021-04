Affrontements au Tchad : société civile et partis d'opposition appellent à un cessez-le-feu

Des soldats tchadiens sur des véhicules armés lors d'une cérémonie à Ndjamena, en janvier 2021. AFP - RENAUD MASBEYE BOYBEYE

Les combats ont fait rage samedi entre les forces nationales tchadiennes et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact). Dans ce contexte, plusieurs partis d'oppositions et des organisations de la société civile ont signé ce week-end un appel au cessez-le-feu. Ils demandent également à Idriss Déby l'ouverture d'un dialogue national inclusif pour apaiser les tensions, laissant au président tchadien une semaine pour se décider.