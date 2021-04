Covid-19 au Maroc : une campagne de vaccination massive et contrôlée

Une Marocaine reçoit une dose de vaccin à Salé, le 12 février 2021. AFP - FADEL SENNA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le Maroc a fait le choix d’une campagne de vaccination massive, en ciblant 80 % de sa population. Il va vite: en moins de trois mois, plus de 12% des Marocains ont été vaccinés. Sa stratégie ? L’anticipation et le contrôle. Le Maroc s’est lancé dans la course aux vaccins dès l’été 2020, avec les Chinois. Il a depuis multiplié les sources d’approvisionnement et évité jusqu’ici une pénurie de doses.