Mali: début des travaux sur la réforme institutionnelle

Opération de vote dans un bureau de Bamako au Mali pour la présidentielle du 29 juillet 2018. REUTERS/Luc Gnago

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le lancement des travaux du Comité stratégique d’orientation a eu lieu, le 19 avril, à Bamako. Ce nouvel organe consultatif, créé le 31 mars dernier, a pour but d’appuyer la conduite et la mise en place des réformes politiques et institutionnelles prévues par les autorités de la transition.