RDC : cérémonie de lancement de la campagne de vaccination

Le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 a eu lieu, ce lundi 19 avril, en RDC. Armend NIMANI AFP/Archivos

Texte par : RFI

La République démocratique du Congo (RDC), a lancé, ce lundi 19 avril, à Kinshasa, la campagne de vaccination contre le Covid-19. En dépit de polémiques et controverses que le vaccin AstraZeneca a suscité à travers le monde et les médias, les autorités congolaises l’ont retenu pour la campagne, après un premier report, par précaution. Le feu vert a été donné au cours d’une cérémonie, en l’absence des plus hautes autorités du pays.