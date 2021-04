RDC: l’ancien Premier ministre Bruno Tshibala toujours poursuivi dans une affaire de détournement

L'ancien Premier ministre congolais, Bruno Tshibala, le 4 avril 2017 à Kinshasa. JUNIOR KANNAH / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En RDC, un des Premiers ministres de Joseph Kabila est mis en cause par ses collaborateurs. Bruno Tshibala est poursuivi en justice pour détournement de salaires, primes et autres avantages légaux. Le procureur général de la Cour de cassation a été saisi de la plainte il y a bientôt un an, sans aucune réaction. Avant de quitter ses fonctions, le vice-ministre de la Justice du gouvernement sortant lui rappelle que les plaignants attendent les suites de leur démarche.