Bénin : des organisations des droits de l'homme s'inquiètent d’arrestations « massives »

Société civile et partis d'opposition béninois alertent sur de nombreuses arrestations d'activistes et opposants (image d'illustration) YANICK FOLLY / AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Des organisations des droits de l’homme et des partis d’opposition s’inquiètent la vague d’arrestations en cours dans le pays. Elles sont consécutives aux manifestations meurtrières de la période préélectorale qui ont fait au moins 2 morts civils et des blessés côté forces de l’ordre et manifestants. Chaque jour, la presse, les réseaux sociaux, les organisations des droits de l’homme alertent sur des cas de personnes arrêtées.