Un nouveau front en Éthiopie entre Amharas et Oromos

Une personne portant un masque décoré du drapeau de l'Oromo Liberation Front (OLF) en 2020 (image d'illustration). © JOHN MACDOUGALL/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un nouveau foyer de violences en Éthiopie, déjà déstabilisée par la guerre dans le Tigré et des affrontements intercommunautaires dans plusieurs provinces. Cette fois, ce sont des membres des deux peuples les plus nombreux de la fédération éthiopienne qui s'affrontent de plus en plus violemment : les Amharas et les Oromos. Depuis plusieurs mois, une guérilla oromo mène des attaques meurtrières, notamment contre des Amharas.