Face à la CIJ, l'Ouganda répond aux réclamations de la RDC

Vue de la Cour internationale de Justice (CIJ) à la Haye, le 27 août 2018. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Les réparations de guerre sont au cœur des débats en cours depuis mardi à la Cour internationale de justice. En 2005, cette cour de l’ONU avait déclaré l’Ouganda coupable d’ingérence dans les affaires de la République démocratique du Congo et ordonné des réparations pour les dommages causés lors de l’occupation par l’armée ougandaise de l’Ituri notamment, entre 1998 et 2003. Kinshasa réclame plus de 13 milliards de dollars à Kampala.