Sahel: la Cour des comptes pointe des lacunes dans l'aide au développement

Le siège de la Cour des comptes à Paris. ludovic MARIN / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À Paris, la Cour des comptes a rendu ce jeudi matin un rapport sur les actions civiles et militaires de la France dans les pays du G5 Sahel et leur relation avec l’aide publique au développement. Conclusions : il y a des lacunes dans le suivi de l'aide au développement au Sahel et les actions de sécurité et celles de développement souffrent d'un manque de coordination