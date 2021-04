À Madagascar, l’arrivée des premiers vaccins est pour bientôt

Le ministre de la Santé publique malgache Hanitrala Jean Louis Rakotovao a annoncé jeudi 22 avril que les premières doses de vaccins, commandées par le gouvernement, arriveraient d'ici à deux semaines sur l’Île.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laure Verneau

Le ministre de la Santé n’a précisé ni le nombre, ni quelles doses de vaccins arriveraient en premier sur l’île. Covishield, Sinopharm, Pfizer et Johnson & Johnson sont les quatre types de vaccins retenus cette semaine par l’exécutif sur proposition de l’Académie nationale de médecine malgache pour lutter contre la pandémie et surtout contre le variant sud-africain. L’État travaille sur une campagne de vaccination, a expliqué jeudi soir le ministre de la Santé publique malgache Hanitrala Jean Louis Rakotovao.

Les vaccins iront en premier aux agents de santé, force de l’ordre et aux personnes les plus vulnérables, c’est-à-dire les personnes âgées. Les inscriptions seront possibles dès la semaine prochaine. Il y aura aussi une priorisation des vaccins pour les régions les plus touchées en fonction des équipements disponibles pour la conservation des doses.

Le ministre de la Santé a évoqué une vaccination pour le grand public en juillet, date à laquelle les doses de la facilité Covax, à laquelle Madagascar a adhéré début avril, devraient arriver. Le pays comptait 33 600 cas jeudi 22 avril, pour 569 décès, selon les chiffres officiels.

► À lire aussi :

Covid-19 à Madagascar: changement de stratégie vaccinale de la part des autorités

Madagascar: face à la deuxième vague de Covid-19, un personnel de santé épuisé et débordé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne