Niger: la société civile lance un appel au dialogue et au respect de l'État de droit

Plusieurs organisations de la société civile ont lancé samedi 24 avril un appel pour que les politiques privilégient le dialogue, pour que les autorités respectent l’État de droit, avec en arrière-pensée une préoccupation : l’insécurité qui déstabilise plusieurs régions du pays et entravent les activités des civils.

De l’éducation, en passant par la santé et la politique : les acteurs de la société civile expriment un chapelet de doléances. Face à la presse samedi, ils ont d’abord lancé un appel aux partis politiques pour les encourager à privilégier le dialogue suite aux contestations électorales.

Un appel également en direction des autorités pour respecter les libertés d’expressions et exiger la libération de certains militants de la société civile.

L’activiste Sanoussi Mahamane dénonce une vague d’arrestations arbitraires ces derniers mois. « Nous dénonçons les arrestations parce que ce sont des arrestations arbitraires et ciblées. Il y a plus de 400 jeunes et femmes arrêtées du fait de délits d’opinion. C’est un problème créé et entretenu pour dissuader les organisations de la société civile. »

Autre préoccupation : la sécurité. Les acteurs de la société civile dénoncent la dégradation du climat sécuritaire dans les régions de Diffa, de Tillabéri, de Tahoua et sur l’axe Agadez-Dirkou, avec notamment des enlèvements de personnes et des attaques meurtrières contre les civils. Ils préconisent un déploiement plus important des forces de sécurité avant que la situation ne soit totalement incontrôlable.

