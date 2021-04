Tchad : le Fact se dit en faveur d’une issue politique à la crise actuelle

Des militaires tchadiens à l'arrière d'un Land Cruiser à Koundoul, 25 km de Ndjamena, en janvier 2020. AFP - -

Au Tchad, au lendemain des obsèques du président Idriss Déby, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (Fact) se disent prêts à observer un cessez-le-feu et à dialoguer autour d’une table. Le chef du FACT, Mahamat Mahadi Ali, assure vouloir, plus que jamais, une issue politique à la crise actuelle.