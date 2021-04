Maroc : l'état de santé de deux journalistes détenus inquiète leurs familles

Les proches de deux journalistes marocains en détention préventive depuis plusieurs mois s'inquiètent de leur état de santé. Omar Radi, un militant connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme, et Souleimane Raissouni, rédacteur en chef du journal Akhbar al-Yaoum, ont entamé une grève de la faim il y a deux semaines pour demander une libération provisoire qui leur a toujours été refusée.

Les deux journalistes sont mis en cause dans des affaires de mœurs et de violences qu'ils nient et que leurs soutiens qualifient de « politiques ». Aujourd'hui, l'épouse de Souleimane Raissouni, Khouloud Mokhtari, exprime sa préoccupation pour les deux hommes. Son mari a déjà perdu 22 kilos et son état se dégrade rapidement.

« Souleimane a toujours des problèmes de santé et vu la grève de la faim qu’il a entamé depuis maintenant 16 jours, je ne sais pas s’il continue de prendre ses médicaments. La nouvelle qui nous a inquiété c’est le dernier diagnostic des médecins de la prison qui est que Souleimane a des problèmes de potassium et de calcium. En plus Souleimane ne sortait pas de sa cellule, avant d’entamer déjà la grève de la faim. Pour Omar il a une maladie très grave, il avait des diarrhées aiguës lors de sa période d’incarcération, donc je ne sais pas s’il va tenir le coup. En tant que familles, nous sommes très très inquiets. Je ne sais pas à qui m'adresser mais j’ai toujours cette revendication que je ne cesse pas de dire et de déclarer devant tout le monde : il faut libérer Souleimane et Omar. Ils risquent leurs vies maintenant ! »

