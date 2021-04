Reportage

Tchad: une homélie dominicale dominée par la nécessité de la paix

Fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame, à Ndjamena, au Tchad. © François Mazet/RFI

Le Tchad est un pays toujours en deuil national et les Tchadiens sont dans l’attente, après une semaine historique qui a vu le décès du président Idriss Déby, l’installation d’un comité militaire de transition mené par son fils, Mahamat, et des funérailles nationales, vendredi 23 avril, en présence d’une douzaine de dirigeants étrangers. Les différents représentants de la société civile et des confessions religieuses ont appelé à des discussions pour préserver la paix dans le pays, notamment la conférence épiscopale catholique.