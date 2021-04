Afrique du Sud: «La Sagesse de la pieuvre», un film pour protéger la forêt de varech

Image tirée du film «La Sagesse de la pieuvre». © Craig Foster

Le documentaire sud-africain, La Sagesse de la pieuvre a remporté l'Oscar du meilleur documentaire, dimanche 25 avril, à Los Angeles. Il raconte la relation d'un plongeur en apnée et d'un poulpe dans la False Bay du Cap. La rencontre entre l'homme et le céphalopode se déroule dans une forêt de varech. Ce sont de grandes algues qui peuvent atteindre 60 mètres de hauteur et qui abritent un riche écosystème. Avec la Sagesse de la pieuvre, l'équipe du tournage veut promouvoir cet environnement méconnu pour mieux le protéger.