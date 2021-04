Cinéma: le documentaire sud-africain «La sagesse de la pieuvre» récompensé aux Oscars

Pippa Ehrlich, Marlee Matlin et James Reed ont remportés l'Oscar du meilleur documentaire pour le film sud-africain, «La Sagesse de la pieuvre».

La cérémonie des Oscars à Los Angeles aura vu récompenser le documentaire sud-africain La sagesse de la pieuvre. Il reçoit la prestigieuse récompense dans la catégorie documentaire.

avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat

Même si La sagesse de la pieuvre avait la faveur des pronostics après avoir déjà gagné le Bafta du meilleur documentaire, la réalisatrice Pippa Ehrlich a eu du mal à contenir son émotion en venant chercher sa statuette.

Une amitié spéciale

Cette histoire d’amitié si spéciale, si étrange entre un Sud-Africain dépressif et un poulpe dans la baie du Cap a donc touché le monde entier, jusqu’à Hollywood. En partie grâce à Netflix qui a rendu ce documentaire sans gros budget visible partout.

« Je sais que beaucoup de Sud-Africains sont restés éveillés pour regarder la cérémonie. À plein d’égard, il s’agit d’une petite histoire dans une forêt sous-marine au bout de l’Afrique, mais à une échelle plus universelle, j’espère que ce film a offert un exemple d’un autre type de relation possible entre l’humain et la nature »

L’autre film africain représenté à ces 93e Oscars n’a pas eu autant de chance, mais L’homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania restera comme le premier long-métrage tunisien sélectionné aux Oscars.

Dans cette catégorie du meilleur film étranger, c’est le film danois Drunk de Thomas Vinterberg qui l’a emporté.

